West Ham | ufficiale l’addio di Moyes a fine stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) IlHam e Davidsi separeranno a. È lo stesso club inglese a ufficializzare il divorzio con il tecnico in una nota sul loro sito., che era in scadenza di contratto, è arrivato agli Hammers 4 anni e mezzo fa, nel 2019. Sotto la sua guida sono arrivati un sesto e un settimo posto, una semifinale di Europa League e soprattutto la vittoria della Conference nella scorsain finale contro la Fiorentina. IlHam ha fatto sapere di aver già iniziato il casting per il prossimo allenatore ma, stando ai media inglesi, avrebbe già in mano l’accordo con Julen Lopetegui. SportFace.