Sciopero Rai - la giornalista Agostini | Mai subito le pressioni di ogg - ormai contratto la parola da mettere nel pezzo Riprendiamoci la dignità

(Di lunedì 6 maggio 2024) Alla conferenza stampa nella sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia dell'Usigrai Federazione Nazionale della Stampa, per illustrare i motivi dellodi oggi dei giornalisti Rai, è intervenuta ladi Rainews Enrica. "Il fatto che oggi in Rai uno sparuto gruppo di persone stia provando a mandare in onda i telegiornali dà il senso che in loro ci sia una questione politica. Noi facciamo battaglie per i diritti. Loro fanno battaglie politiche per difendere privilegi che in questo momento stanno avendo, legittimati da vertici Rai e direttori".continua: "Sono nel comitato di redazione di Rainews e lavoro nel politico da 20 anni, ma non ho mailee le censure che subisco in questo periodo".

