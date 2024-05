Rapinatore a 11 anni - ruba incasso da 6mila euro

Maxi furto da 6mila euro nel market - a 11 anni scappa con l’incasso. "Ha spinto a terra una commessa" Ferrara, 6 maggio 2024 – Il ladro , che ha rubato oltre 6mila euro in contanti in un supermercato, ha solo 11 anni. Se non è un record, poco ci manca. Ha dell’incredibile, infatti, quanto successo in uno dei tanti market del centro di Ferrara lo ...

