Infortuni | Bonaccini - ' investire in controlli ma governo non lo fa'

Nota Lega Serie A: “No ad agenzia del Governo” - Nota Lega Serie A: “No ad agenzia del governo” - Il governo italiano sembra intenzionato a sostituire la COVISOC, attuale organismo di controllo economico-finanziario, con una nuova agenzia che ricada sotto l’ala della politica. Una mossa a cui la L ...

Serie A, duro comunicato contro Governo e FIGC: “Rivendichiamo autonomia” - Serie A, duro comunicato contro governo e FIGC: “Rivendichiamo autonomia” - Durissimo comunicato della Lega Serie A contro la proposta di governo e Federazione di stabilire un ente sostituto per il controllo dei conti ...

La Lega Serie A dice no alla proposta del Governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora - La Lega Serie A dice no alla proposta del governo di un nuovo organo di vigilanza sui conti: cosa succede ora - I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei conti in sostituzione.