Borse chiudono in buon rialzo | sale fiducia in taglio tassi Milano la migliore +1%

Le Borse europee, con Wall Street positiva, conferma no il passo deciso. Milano lima a +1,35%, sempre con Prysmian in testa, premiata dalla maxi acquisizione negli Stati Uniti. Francoforte sale dell'1,3% e Parigi dell'1,2%. Seduta a parte per Londra ...

ancora una revisione al rialzo per i costi del Superbonus , che fa lievitare al 7,4% il Deficit 2023 . E la procedura d’infrazione Ue diventa praticamente inevitabile, rendo ancora più stretta la strada del governo per passare dallo scenario ...

Ftse Mib a +1,06%, in rialzo Amplifon - Ftse Mib a +1,06%, in rialzo Amplifon - Inizio di settimana positivo per l'azionario, con il Ftse Mib che archivia la seduta in rialzo dell'1,06% a 33.986 punti. sale l'attesa sul mercato per le prossime mosse delle ...

Sicily by Car arriva all’aeroporto di Ibiza, il titolo sale dell’1,7% - Sicily by Car arriva all’aeroporto di Ibiza, il titolo sale dell’1,7% - Sicily by Car, società quotata su Euronext Growth Milan (dove ha chiuso in rialzo dell’1,7% a 6 euro) tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, si è agg ...

Borsa Usa in rialzo, crescono scommesse su taglio tassi Fed - Borsa Usa in rialzo, crescono scommesse su taglio tassi Fed - La scorsa settimana la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse e ha indicato di essere orientata verso un taglio, ma ha ribadito che vuole acquisire "maggiore fiducia" nel fatto che ...