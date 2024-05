Dario Acocella - chi è l’ex marito di Bianca Guaccero | Una crisi che non siamo riusciti a superare

(Di lunedì 6 maggio 2024)disi chiamaed è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico napoletano. Chi èdidiha conseguito una Laurea al Dams presso l’Università degli Studi Roma Tre e ha poi iniziato a lavorare, in qualità di assistente alla regia, per la serie tv ‘Orgoglio‘. E’ stato poi scelto come aiuto regista nelle fiction ‘Gente di mare 2‘, ‘Fidati di me‘ e ‘Il bene e il male‘. Ha inoltre ricevuto un Premio presso il Busto Arsizio Film Festival e presso il Festival della Televisione di Montecarlo. I due si conobbero durante le riprese della fiction ...

Sfregia l’ex moglie in strada a Varese e uccide a coltellate il padre di lei intervenuto per difenderla - Sfregia l’ex moglie in strada a Varese e uccide a coltellate il padre di lei intervenuto per difenderla - Ha aspettato l'ex moglie fuori dallo studio del padre e l'ha ferita con un coltello in strada. Il 71enne, colpito mentre cercava di difendere la figlia dai fendenti, è morto in ospedale. È successo ...

La prima volta di Lauren Sanchez al Met Gala: la moglie di Jeff Bezos chiede consiglio ad Anna Wintour - La prima volta di Lauren Sanchez al Met Gala: la moglie di Jeff Bezos chiede consiglio ad Anna Wintour - Lauren Sanchez, futura moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, prenderà parte al suo primo Met Gala: per non commettere errori con l'abito, starebbe ...

‘Ndrangheta a Vibo, la Dda di Catanzaro fa luce su un caso di lupara bianca e tre omicidi: 14 arresti (NOMI) - ‘Ndrangheta a Vibo, la Dda di Catanzaro fa luce su un caso di lupara bianca e tre omicidi: 14 arresti (NOMI) - Blitz congiunto di Polizia e carabinieri all'alba di oggi a Vibo. In carcere i presunti mandati e gli esecutori materiali di quattro delitti ...