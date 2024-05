Idrogeno solforato - il gas che ha ucciso i 5 operai | Tossico come il cianur - ma non esiste un antidoto

(Di lunedì 6 maggio 2024) In attesa che venga fatta chiarezza sulla morte dei 5intossicati nel Palermitano, a Casteldaccia, le prime ricostruzioni indicano nell’il responsabile della strage. Un gas difficile da ignorare, visto che ha un forte odore di uova marce particolarmente fastidioso. Letale in caso di aspirazione, si forma in ambientifogne o pozzi di idrocarburi e la sua formazione avviene tramite un processo chiamato “degradazione anaerobica” della materia organica, frutto dell’azione di batteri in ambienti privi di ossigeno. Luigi Petta, ingegnere e responsabile del laboratorio di gestione delle acque dell’Enea, ha spiegato a Repubblica che questo gas è estremamente pericoloso, mentre Carlo Locatelli,logo e direttore del centro antiveleni Maugeri a Pavia, ha confermato la sua ...

Strage sul lavoro in Sicilia. cinque gli operai morti in un incidente sul lavoro avvenuto nella rete fognaria a Casteldaccia , nel palermitano. Un sesto operai o è stato trasportato...

Strage di operai in Sicilia: cinque morti, uccisi da esalazioni mentre si calavano in un tombino - Strage di operai in Sicilia: cinque morti, uccisi da esalazioni mentre si calavano in un tombino - PALERMO – Nuova strage di operai: è successo a Casteldaccia, in provincia di Palermo. I lavoratori erano impegnati nella rete fognaria e sono morti per le esalazioni di idrogeno solforato. Un sesto ...

Casteldaccia'da is kazasi: Rögardaki isçiler birbiri ardina öldü - Casteldaccia'da is kazasi: Rögardaki isçiler birbiri ardina öldü - La prima ricostruzione della strage sul lavoro a Casteldaccia svela che gli operai sono morti uno dietro l'altro nel tombino.

Arbeitsunfall in Casteldaccia: Arbeiter starben einer nach dem anderen im Schacht - Arbeitsunfall in Casteldaccia: Arbeiter starben einer nach dem anderen im Schacht - Strage sul lavoro a Casteldaccia: operai morti per esalazioni da idrogeno solforato zwischen die Opfer, quattro lavoravano per la Quadrifoglio di Partinico, tra cui il titolare, e uno era un ...