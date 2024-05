Koopmeiners entra e cambia la partita - super impatto di De Ketelaere Scamacca non delude

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024) I cambi sono determinanti, ma anche gli attaccanti partiti titolari mostrano brillantezza. Le pagelle di Salernitana-Atalanta 1-2: tutti i voti ai nerazzurri. Salernitana-Atalanta 1-2, le pagelle Carnesecchi 6 – Due tiri in porta: uno finisce dentro, l’altro lo salva Hateboer. Fa il suo. De Roon 6 – Sul gol non fa una grandissima figura, né nell’anticipo su Vignato. Qualche pausa di troppo dopo un buon inizio: meglio quando può salire, come nel secondo tempo. Hien 6 – Incerto sull’1-0, lucidissimo nel salvare il pallone che vale il pari. Scalvini 5.5 – Si fa prendere alle spalle senza fare una gran figura sul gol campano. Esce all’intervallo per una rotazione probabilmente già decisa a tavolino. (46’ Ruggeri 6 – Si adatta anche a fare il braccetto sinistro, anche se soffre un po’, anche nel finale.) Hateboer 6.5 – Il salvataggio sulla linea vale un gol e riscatta una prestazione non ...