Canottaggio - Bonamoneta e Covini conquistano l’argento alla Windermere Cup

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sabaudia – I finanzieri Alessandroe Paolola medaglia d’argento nella 38esima edizione dellaCup, prestigiosa competizione remiera disputata a bordo dell’imbarcazione “otto furoiscalmo”, a Seattle (Washington, USA), sul canale del Montlake Cut che collega i laghi Washington e Union. L’imbarcazione Azzurra, guidata dai due atleti delle Fiamme Gialle, rispettivamente al primo e al secondo carrello, hanno regatato per 2000 metri ad armi pari contro l’equipaggio padrone di casa dell’University of Washington e quello dell’University of Wisconsin. Sin dalle prime palate l’imbarcazione degli studenti di Washington hanno conquistato la testa del percorso e per tutta la gara hanno respinto con efficacia gli attacchi dell’Italia che in seconda posizione ha tentato in tutti i modi di ...

