LIVE – Trapani-Piacenza 0-2 | gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 deidideidellaA2di. La formazione di coach Diana si è aggiudicata in bello stile il primo atto della, rispettando quello che era il pronostico della vigilia. La squadra siciliana, che nella stagione regolare aveva dominato il Tabellone Verde, ha chiuso in vantaggio tutti i parziali, contro unche comunque si è dimostrato combattivo ed efficace nel primo tempo, non riuscendo a tenere il passo degli avversari, però, nel secondo tempo. Nuovo appuntamento al PalaShark, quindi, prima del cambio di campo al PalaBanca. La palla a ...

Il LIVE in diretta di Rieti-Rimini , sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto una vittoria di misura dei padroni di casa, che dopo un brutto avvio nel primo ...

Si conclude in serata con due partite la 35esima e quartultima giornata di Serie A: alle 18 all`Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Atalanta,...

A2: Gara-2 Tezenis Verona vs Wegreenit Milano - 1° PERIODO - A2: Gara-2 Tezenis Verona vs Wegreenit Milano - 1° PERIODO - PREVIEW: A distanza di 48 ore dal pirotecnico risultato del primo atto la Tezenis Verona deve provare a rimettere in equilibrio la situazione e trasferirsi a Milano in parità, per ...

VIVI IL LIVE – Udinese-Napoli: un anno dopo il tricolore azzurri alla disperata ricerca di un posto in Europa - VIVI IL live – Udinese-Napoli: un anno dopo il tricolore azzurri alla disperata ricerca di un posto in Europa - Questo il bilancio di Aureliano con gli azzurri in serie A: 2 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, per un totale di 2 gare dirette. FacebookSeguici su Facebook TwitterSeguici su Twitter Google+Seguici su ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: Tchaouna sfiora il pareggio! - live TS - Salernitana-Atalanta: Tchaouna sfiora il pareggio! - 70' Sfiora il pari la Salernitana, cross di Tchaouna sul secondo palo, palla che arriva a Coulibaly che si libera di un avversario ma solo davanti al portiere non calcia e serve Zanoli, cross ...