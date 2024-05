Strage sul lavoro a Casteldaccia | morti 5 operai

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Cinquesonoin un incidente sulavvenuto a, nel Palermitano: i lavoratori erano impegnati nella rete fognaria e sonoper le esalazioni di idrogeno solforato.Un sestoo è in gravissime condizioni, trasportato all’ospedale Policlinico di Palermo.Glisonouno dietro l’altro, calandosi in un tombino dell’impianto fognario. Dopo che il primoo è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l’allarme. Quattro vittime sonodella Quadrifoglio di Partinico, tra di loro figurerebbe ...

(Adnkronos) – "Con l'incidente di oggi in Sicilia sul lavoro arriviamo a 379 morti nel nostro Paese da inizio anno, in pratica in soli 127 giorni . Questi sono i dati diversi da quelli dell'Inail che ha atteso il 1° maggio per diffondere il dato rei ...

