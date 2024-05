Italia-Usa | Mattarella incontra comunità italiana a New York che gli consegna il Premio Gei

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) New6 mag. (Adnkronos) - In occasione dell'incontro con una rappresentanza dellana a New, al Presidente della Repubblica, Sergio, è statoto ilGei 2024, "per il suo straordinario servizio alla Repubblica -si sottolinea nella motivazione- e per l'orgoglio trasmesso allene all'estero", riconoscendo "il suo impegno per il multilateralismo, per i diritti individuali, per gli ideali esemplari del progetto europeo, per il rafforzamento del rapporto transatlantico e di quello con gli Stati Uniti d'America in particolare". Viene inoltre rimarcato l'"infaticabile sostegno" da parte del Capo dello Stato "alle imprese e al lavoro deglini che si affacciano ...