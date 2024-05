Longhi - in che senso? Premio a Inzagh - mi è sfuggito qualcosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si è tenuta oggi la cerimonia per la consegna delBulgarelli, compianto ex centrocampista del Bologna. Tra i premi consegnati, anche quello di miglior allenatore, assegnato a Simonei per la cavalcata del ventesimo scudetto con l’Inter. Ma il giornalista Brunoha da ridire, facendo però sollevare qualche perplessità…BULGARELLI – Bruno, nel commentare l’assegnazione delBulgarelli nella giornata di oggi, fa parecchia confusione. Ma andiamo con ordine. Dopo la consegna di uno dei premi a Simonei, il giornalista ha commentato con queste parole sul suo profilo Twitter ufficiale: “Ho avuto il compianto Giacomo Bulgarelli come partner tecnico in parecchi anni di telecronache. Una persona stupenda. E sono stato felice quando in ...