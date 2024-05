Rrahmani sorprende | Il film scudetto ci ha aiutato - spiega il motivo!

(Di lunedì 6 maggio 2024) Amir, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre – gara di Udine. Ci siamo, manca davvero pochissimo al match tra Udinese e Napoli, scherzo del destino, in scena quasi un anno dopo la sera dello. Una gara, sintesi beffarda dell’inbile stagione degli ex campioni d’Italia, che stasera si giocheranno infatti addirittura l’accesso in Conference League, dal primo all’ottavo posto.a DAZN, le parole del difensore kosovaro sulloIntervistato ai microfoni di DAZN, Amir, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre – gara. Immancabile la domanda sulle sensazioni che Udine dona agli azzurri, campo del tricolore: “Una bella emozione, una emozione che non puoire, è stata la prima ...

I maggiori quotidiani hanno bocciato la prestazione del terzino Amir Rrahmani in occasione della sfida tra Napoli e Frosinone. Amir Rrahmani sarebbe stato tra i … L'articolo Rrahmani tra i peggiori in Napoli-Frosinone , ecco le pagelle proviene da ...

Fele : ”Il Napoli deve intervenire sul mercato innanzitutto per sostituire Rrahmani. La sua è stata una stagione inguardabile. Non posso utilizzare altri termini’‘ A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su ...

Rrahmani: "Speriamo di mettere le cose a posto. Vedere il film sullo Scudetto ci ha aiutato" - rrahmani: "Speriamo di mettere le cose a posto. Vedere il film sullo Scudetto ci ha aiutato" - Il difensore kosovaro del napoli ha parlato prima della gara contro l'Udinese: 'Non è stata una stagione facile, speriamo di mettere le cose a posto'.

Udinese-Napoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Udinese-napoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Udinese-napoli in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

Udinese-Napoli, formazioni ufficiali: il sostituto di Kvaratskhelia - Udinese-napoli, formazioni ufficiali: il sostituto di Kvaratskhelia - Alle ore 20:45 inizierà lo scontro Udinese-napoli a Udine, dopo la vittoria scudetto dello scorso anno. Ecco le formazioni ufficiali e chi sostituirà Kvaratskhelia.