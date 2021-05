Fiale d’oro, volano gli utili di BioNtech che produce il vaccino con Pfizer. Maxi bonus per l’amministratore di Astrazeneca (Di lunedì 10 maggio 2021) volano (anche) i profitti di BioNtech, società di biotecnologie tedesca che realizza il vaccino contro il Covid insieme alla statunitense Pfizer, incassando la metà degli utili. I risultati sono migliori delle attese ed evidenziano un utile ante imposte dei primi tre mesi del 2021 di 1,6 miliardi di euro. Nello stesso periodo del 2020 la società aveva messo a bilancio perdite per 53 milioni. BioNtech si attende di ricavare 12,4 miliardi di euro dalla vendita del vaccino nell’intero 2021. Dopo la diffusione dei risultati il titolo della società è arrivato a guadagnare alla borsa di Francoforte più del 9% recuperando parte dei cali che nei giorni scorsi avevano fatto seguito alla proposta statunitense di liberalizzazione dei brevetti. Nell’ultimo anno il valore di borsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021)(anche) i profitti di, società di biotecnologie tedesca che realizza ilcontro il Covid insieme alla statunitense, incassando la metà degli. I risultati sono migliori delle attese ed evidenziano un utile ante imposte dei primi tre mesi del 2021 di 1,6 miliardi di euro. Nello stesso periodo del 2020 la società aveva messo a bilancio perdite per 53 milioni.si attende di ricavare 12,4 miliardi di euro dalla vendita delnell’intero 2021. Dopo la diffusione dei risultati il titolo della società è arrivato a guadagnare alla borsa di Francoforte più del 9% recuperando parte dei cali che nei giorni scorsi avevano fatto seguito alla proposta statunitense di liberalizzazione dei brevetti. Nell’ultimo anno il valore di borsa ...

