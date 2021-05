Bollettino Covid oggi sabato 8 maggio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di sabato 8 maggio 2021) Ecco ilsull’emergenza coronavirus aggiornato a2021 per quel che concerne il territorio italiano. I dati aggiornati adpersono stati resi noti con la consueta pubblicazione delda parte del Ministero della Salute.si registrano 10.176 nuovi, 224, 17.394, 170.705 tamponi molecolari, 2.211 (-42) ricoverati in terapia intensiva, 15.799 (-532) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -7.444 gli attualmente positivi per un totale di 390.120. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI ...

Di tutti questi nuovi contagiati, 975 sono asintomatici e 440 presentano sintomi in unche però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Complessivamente, sale a 6.Indice Rt: i dati regione per regionedell'8 maggio Fonti del ministero fanno sapòere che l'ordinanza di Speranza - che porta in calce la data di oggi - ha "effetto immediato ". ...L'aggiornamento sui nuovi contagi, i morti e i guariti da Covid-19 di oggi, sabato 8 maggio, in tutte le regioni d'Italia ...08 maggio 2021. I numeri in Italia e nel Mondo. Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 10.176 contro i 10.554 di ieri, con 10mila tamponi in p ...