Usa, New York offre il vaccino Johnson & Johnson ai turisti: la proposta (Di venerdì 7 maggio 2021) A Luglio New York riapre completamente, anche ai turisti di tutto il mondo. Il sindaco Bill De Blasio vuole offrire il vaccino Johnson & Johnson ai turisti. In vista dell’estate, anche New York è pronta a riaccogliere i turisti con il sindaco Bill De Blasio che offre una dose del vaccino di Johnson & Johnson L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) A Luglio Newriapre completamente, anche aidi tutto il mondo. Il sindaco Bill De Blasio vuole offrire ilai. In vista dell’estate, anche Newè pronta a riaccogliere icon il sindaco Bill De Blasio cheuna dose deldiL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid Usa, New York vuole offrire il vaccino Johnson & Johnson a tutti i turisti - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Joseph Mallord William Turner, Il lago di Zug, 1843, The Met Museum, New York, USA… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #30aprile 1789; #GeorgeWashington diventa primo Presidente #USA prestando giuramento sulla Bibbia dell… - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI New York City, USA - statodelsud : Covid Usa, New York vuole offrire il vaccino Johnson & Johnson a tutti i turisti -