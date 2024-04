ID@Xbox - tutti i giochi ed i trailer del 29 Aprile 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si è concluso proprio in questi minuti il nuovo ID@del 29, un evento digitale che ha visto presenti non pochiindie in arrivo su consolee PC. Grazie all’articolo pubblicato su IGN.com scopriamo che durante questo nuovo appuntamento comunicativo sono state condivise delle novità riguardanti Palworld e Vampire Survivors, oltre a presentare dei nuovi dettagli su tutta una serie di titoli indie come 33 Immortals e Lost Records: Bloom & Rage. Scopriamo tutte le novità che hanno trovato posto nel corso del nuovo ID@: Astor: Blade of the Monolith uscirà il 30 maggio Astor: Blade of the Monolith è un ARPG hack-and-slash, dove i giocatori controllano il personaggio principale, Astor, intento a svelare il mistero riguardante la scomparsa degli ...