Panchina Milan - Di Marzio | Nessuna conclusione con Lopetegui I tifosi …

Thiago Motta, allenatore del Bologna, sarebbe - secondo Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') - il sogno del Milan come nuovo allenatore

Panchina Milan , Gianluca Di Marzio ha spiegato che Thiago Motta era il preferito come successore di Pioli, ma poi qualcosa è cambiato Il Milan sta vivendo un finale di stagione decisamente complicato. L'eliminazione nei quarti di Europa League prima e il derby perso poi hanno scatenato la ...

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha parlato dell'ipotesi Thiago Motta per la Panchina del Milan . Ecco le sue parole

Lopetegui milan, pianificati aspetti contrattuali e la squadra del futuro ma… QUESTO fattore può far cambiare tutto NOVITÀ - Lopetegui milan, pianificati aspetti contrattuali e la squadra del futuro ma… QUESTO fattore può cambiare tutto. Le NOVITÀ sul nuovo allenatore Gianluca Di marzio ha parlato a SkySport per analizzare ...

Tmw - Pericolo Premier per David: Aston Villa in pole, spunta anche lo United - Pericolo Premier League per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 legato al Lille da un altro anno di contratto.

Doppia tegola milan: lesione per Loftus-Cheek e Maignan - Due brutte notizie per il milan a poche giornate dal termine del campionato: infortunio per Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek.

