Gli promette gioco erotico - ed invece lo uccide | arrestata donna

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gli aveva promesso un, edlo ha ucciso: scattano le manette nei confronti di unaLo aveva legato al letto con la promessa che i due avrebbero fatto, da poco a lì, un. Non è avvenuto nulla del genere visto che le intenzioni di lei erano decisamente ben altre: ovvero quello di togliergli la vita. Purtroppo ci è riuscita. Una terribile vicenda quella che arriva direttamente dal Regno Unito dove unaha ucciso il proprio compagno. Dopo aver trascinato il cadavere di lui per le scale ha seppellito il suo corpo in una bara di cemento. Polizia (Pixabay Foto) Cityrumors.itArriva la confessione da parte di Fiona Beal, insegnante inglese delle scuole elementari. Una vicenda che si è verificata verso la fine del 2021. I resti ...