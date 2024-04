Beach Volley - la coppia azzurra Nicolai-Cottafava stacca la qualifica per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma – E ancora una volta ilazzurro vola alle Olimpiadi. Il Ranking Mondiale ha portato Paoloe Samueleai Giochi di. E grazie alla competizione e ai risultati ottenuti dai loro avversari (loro non hanno partecipato) al Challenge di Xiamen, in Cina.segna l’assoluto debutto a una Olimpiade, mentreporta al collo l’argento indimenticabile vinto con Daniele Lupo a Rio 2016. E fa la sua quarta partecipazione personale in competizione. Le altre coppie tricolori in corsa persono Marta Menegatti e Valentina Gottardi, e Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Tutti si giocheranno le loro chances nei prossimi appuntamenti delPro ...