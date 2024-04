El Turco: la serie con Can Yaman su Disney Plus è stata cancellata? serie tv El Turco con Can Yaman Un’ombra di incertezza aleggiava sul futuro della serie “El Turco”, con protagonista Can Yaman, che doveva approdare su Disney Plus. La giornalista turca Birsen Altunta? aveva infatti lanciato ...

Continua a leggere>>