Beach volley - Paolo Nicolai e Samuele Cottafava staccano il pass per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Arriva una grande notizia per ilitaliano., infatti, hanno staccato ilper i Giochi Olimpici Estivi di. La coppia (sono quinti nel ranking con i Cinque Cerchi) ha centrato il traguardo grazie ad un’ottima continuità di risultati nel periodo valido per le qualificazioni che ha preso il via il primo luglio 2022 (e si concluderà il 10 giugno prossimo). Per, che ha già conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 assieme a Daniele Lupo, sarà la quarta Olimpiade della sua carriera, mentre per quanto riguardasi tratterà dell’esordio sotto i Cinque ...