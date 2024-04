Stipendi - a gennaio bonus 100 euro per dipendenti con reddito fino a 28mila euro e figli a carico

Negli ultimi tre mesi FdI ha perso quasi 2 punti percentuali, anche se resta ancora in testa. Seguono Pd e M5s, in risalita , mentre Forza Italia e Lega sono sempre più vicine. Tra le liste 'minori' è sfida per chi riuscirà ad arrivare al 4%. Ecco i risultati dell'ultimo Sondaggi o Eumetra.Continua ... Continua a leggere>>

L’indennità di 100 euro è a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico Continua a leggere>>

La promessa elettorale di Meloni: 100 euro. Ma solo nel 2025 e solo se hai figli - La premier annuncia il pacchetto lavoro per il primo maggio. Il bonus una tantum – per i redditi fino a 28mila euro – non arriverà nella tredicesima di ...

Continua a leggere>>

Bonus 100 euro a gennaio 2025 per i dipendenti - «Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio ...

Continua a leggere>>

Meloni: “Cento euro in più per redditi fino a 28.000 euro nel 2025” - Roma, 29 aprile 2024 – “Cento euro in più per che ha un reddito i reddito fino a 28mila euro nel gennaio 2025”. E’ quanto avrebbe detto il presidente del Consiglio nel corso dell’incontro con i ...

Continua a leggere>>