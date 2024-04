Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen | andata semifinali Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ledi, match didella semifinale di, in programma alle 21:00 di giovedì 2 maggio, nella cornice di uno stadio Olimpico interamente sold out. Polverizzati i circa 66.000 biglietti disponibili per questa sfida che vedrà gli uomini di Daniele De Rossi sfidare i campioni di Germania, ancora imbattuti in stagione. Due pareggi di fila nelle ultime due partite per il, che è riuscito ad evitare la prima sconfitta grazie ai gol nel recupero. Ora lasogna il primo sgambetto a Xabi Alonso in quella che è la terza semifinale europea consecutiva dei giallorossi, la quinta nelle ultime sette stagioni. Di seguito, ...