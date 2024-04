Genoa-Cagliari 2-0 LIVE | Thorsby e Frendrup!

A Marassi, il match per la 33esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A Marassi, Genoa e Cagliari si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

thorsby porta avanti il Genoa contro il Cagliari, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Il Genoa sblocca la gara contro il Cagliari. Al 17' Sabelli crossa dalla destra, thorsby svetta di testa in area e batte Scuffet per il vantaggio genoano. Secondo gol in campionato per il norvegese

genoa-cagliari, sfida al Ferraris | In campo alle 20.45 - Genova – Genoa in campo al Ferraris per sfidare al Cagliari: è festa salvezza, con Gilardino che rilancia dal primo minuto la coppia Retegui Gudmundsson, con thorsby a completare il centrocampo. Sulle

Il Cagliari a Genova con pesanti assenze: Lapadula e Nandez in panchina - CAGLIARI. Questa sera alle 20.45 per il Cagliari sarà una sfida-salvezza al Ferraris contro il Genoa di Gilardino. Il posticipo della 34giornata di campionato arriva dopo il trittico con Atalanta,

