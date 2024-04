Volley - Elena Pietrini vince lo scudetto in Russia da protagonista assoluta | miglior marcatrice in finale! E ora l’Italia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha vinto loin, trascinando letteralmente la sua Dinamo Ak-bars Kazan verso la conquista del titolo. La schiacciatrice è stata infattidella decisiva gara-5 didisputata contro la Lokomotiv Kaliningrad e dominata con il secco punteggio di 3-0 (25-22; 25-16; 25-18), tra l’altro dopo essersi trovate sotto per 1-2 nella serie e aver dovuto annullare alcuni championship-point in gara-4.ha messo a segno tre punti consecutivi sul 22-22 del primo set: attacco, muro ente per il 25-22. La 24enne, inserita nel sestetto ideale dell’atto conclusivo, ha poi siglato il punto della vittoria ed è stata abbracciata dalle compagne. Al termine del match è ...