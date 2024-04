CMLL | I problemi relativi ai visti dovrebbero essere quasi risolti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 aprile 2024) Com’è noto, è attualmente in corso una collaborazione fra la AEW e la, tuttavia diversi atleti della compagnia messicana si sono trovati impossibilitati a viaggiare negli Stati Uniti perlegati ai. Questo problema ha pesantemente influenzato anche diverse collaborazioni che laaveva con altre federazioni minori con sede negli USA. Problema risolto F4WOnline riporta, tuttavia, che sarebbe prevista una risoluzione a breve termine per iai. Pare che alcuni atleti potrebbero giàautorizzati a viaggiare questa settimana. Fra i nomi coinvolti in questo spiacevole problema vi erano atleti del calibro di Soberano Jr., Templario, Blue Panther, Dulce Gardenia, Sagrado, Capitan Suicida, Espiritu ...