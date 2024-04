Giro d' Italia 2024 - crisi Movistar Team | Quintan - Gaviria e Milesi per il rilancio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile- Manca sempre meno ald', in partenza da Venaria Reale il 4 maggio tra sogni e ambizioni personali e di squadra. Nel secondo ambito rientrano le priorità della, squadrone che negli anni scorsi avrebbe partecipato con velleità di podio o addirittura di maglia rosa e che invece a breve sarà al via del primo Grandedella stagione per evitare una dolorosa retrocessione. I dettagli A parlare è la classifica UCI della categoria World Tour, che oggi vede la formazione spagnola a quota 2476 punti e soprattutto al 18esimo posto: alle sue spalle ci sono, in forte ascesa, Cofidis e Uno-X Mobility, mentre davanti cominciano a prendere il largo e allontanarsi ilDSM-Firmenich PostNL e ...

Il conto alla rovescia è ormai al termine: cinque giorni e sarà Giro d'Italia . La Corsa Rosa riparte da Venaria Reale per una strenua lotta per il Trofeo senza Fine, che quest'anno ha il favorito d'obbligo in Tadej Pogacar. Alle sue spalle però in tanti vorranno dare battaglia, tra di loro anche ...

MotoGP | GP Jerez Test, Mir: "Siamo più vicini a fare un passo avanti" - MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda - Joan Mir ha chiuso i test sul circuito di Jerez con il 21esimo tempo. Anche se il tempo sul giro non è migliorato drasticamente, il campione del mondo Moto3 del 2 ...

La nuova Lega del ciclismo professionistico: Pella presidente, Saronni vice - Finisce l'era del commissario straordinario. Pella è parlamentare di Forza Italia e sindaco di Valdengo: "Serve una crescita commerciale, dobbiamo generare nuovi introiti". Il grande campione è stato ...

'Bello essere tornati', Stones inarrestabili in tour Usa - I Rolling Stones tornano on the road negli Stati Uniti e sono più che mai inarrestabili. Ha preso il via da Houston in Texas Hackney Diamonds, il tour che porterà in giro la rock band inglese in 16 ci ...

