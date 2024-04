Salvini difende la candidatura di Vannacci | Stop alle polemiche

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Una "scelta di libertà". Matteosenza esitazione Robertoe dà ordine ai suoi di cessare qualsiasi polemica sulladel generaleEuropee. "Se a sinistra candidano, e hanno il diritto di farlo", Ilaria Salis, "una ragazza detenuta con accuse pesantissime in un carcere straniero, non vedo perché noi non dovremmo candidare", "un generale che ha combattuto con i suoi ragazzi, in Libano, in Iraq", sostiene il segretario leghista, obbligato a rispondere della sua scelta dopo la contrarietà manifestata da alcuni big del partito, come Giancarlo Giorgetti e Massimiliano Fedriga, i quali hanno tenuto a fare sapere che voteranno altri. Il capo di Via Bellerioil generale anche in meritofrasi ...