serie turca Bir Sevdad?r trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 15 aprile 2024) in onda dal 31 gennaio 2024 sul canale turco TRT1.Nella regione sudorientale della Turchia, Ye?il, una giovane di diciassette anni, subisce un atto violento da parte del nipote di suo zio, rimanendo incinta. In procinto di sposare il suo aggressore, Ersin, Ye?il viene rapita dal suo matrimonio da quest’ultimo, un soldato di stanza nella zona. Lo sposo, insieme alla sua famiglia, li insegue e riesce a catturare la coppia fuggitiva. Durante lo scontro, lo sposo uccide Ersin, e Ye?il, a sua volta, uccide lo sposo. Così, Ye?il finisce in prigione, dove trascorre il tempo con i suoi due figli, un maschio e una femmina. In attesa del suo rilascio, Ye?il preoccupata per la sicurezza dei suoi figli, temendo le rappresaglie del clan di Tufan. Decide di agire e ideare un piano: una volta fuori dal carcere, si avvicinerà alla famiglia di Ersin, sostenendo che ...