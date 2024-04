G7 a Torino - scontri tra manifestanti e polizia  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento in via Verdi per allontanare iche si oppongono al G7 e che stanno cercando di avvicinarsi alla zona rossa in piazza Carlina, a, dove si trova uno degli hotel che ospita la delegazione del summit. I, all'urlo di "Free Palestine" e "Noi i ministri non li vogliamo" hanno provato a forzare il cordone formato dagli agenti in tenuta antisommossa in prossimità di un bar, lanciando anche tavolini in ferro verso gli agenti, che hanno caricato per allontanarli. Un gruppo di attivisti pro Palestina e appartenenti ai centri sociali aveva già cercato di forzare il cordone di polizia nei pressi di Palazzo Nuovo, a, per raggiungere la zona rossa in piazza Carlina, dove è presente uno degli hotel che ospita la delegazione del G7. ...