Preghiera della sera 29 Aprile 2024 | Vieni Spirito Santo consolatore

L’operazione della Squadra Mobile in risposta all’escalation di furti nella provincia nel 2003. In campagna la centrale operativa in cui le Auto rubate venivano smontate in pochi minuti dai quattro , che hanno fra i 22 e i 25 anni Continua a leggere>>

L’operazione della Squadra Mobile in risposta all’escalation di furti nella provincia nel 2003. In campagna la centrale operativa in cui le Auto rubate venivano smontate in pochi minuti dai quattro , che hanno fra i 22 e i 25 anni Continua a leggere>>

santo spirito, moto si schianta su auto in sosta: motociclista in prognosi riservata - BARI - È in prognosi riservata l'uomo che ieri sera alla guida di una moto si è schiantato contro un'auto in sosta a santo spirito nelle vicinanze di Piazza Vittorio Veneto/ Lungomare Colombo. Lo ...

Continua a leggere>>

Moto contro auto in sosta a santo spirito, centauro in gravi condizioni - L'episodio è accaduto ieri sera. Il conducente del mezzo a due ruote sarebbe ricoverato in prognosi riservata nell'Ospedale Di Venere ...

Continua a leggere>>

Papa Francesco alle congregazioni: la diversità è armonia - Stamattina papa Francesco ha incontrato i partecipanti ai capitoli generali dei Figli della Carità ‘Canossiani’ e dei ‘Fratelli di San Gabriele’, ricordando che sono eventi ‘fondamentali’ per ogni con ...

Continua a leggere>>