I manifestanti per l' ambiente seminano il panico a Torino Tensione con la polizia | GUARDA

(Di lunedì 29 aprile 2024) Momenti didove si svolge il G7 dei ministri dell'. Esponenti dei centri sociali e attivisti per il clima sono stati respinti dagli agenti in Via Po mentre cercavano di avvicinarsi alla zona rossa. In precedenza diversi attivisti aderenti al gruppo Extinction Rebellion disi sono arrampicati sul tetto della Facoltà di Biologia. Laha inoltre usato gli idranti in corso San Maurizio e sul Lungo Po Cadorna per respingere i. Poco dopo, davanti al cinema Massimo, alcunihanno lanciato bottiglie, sedie e tavolini di un dehor contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento.