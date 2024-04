Verso Milan-Cagliari - la Lega Serie A ufficializza data e ora

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 aprile 2024), laA hato date e orari relativi alle gare della 36esima giornata di campionato Questo finale di stagione per ilsi è rivelato più amaro del previsto. Dopo l’eliminazione in Europa League contro la Roma e il derby perso che ha fatto partire la festa Scudetto dell’Inter, l’ambiente rossonero è andato in subbuglio. La società ha deciso di concludere il rapporto con Stefano Pioli al termine della stagione e ora è al lavoro per cercare il nuovo tecnico. In questo clima non semplice, ildovrà comunque portare in porto questa stagione, con le ultime quattro partite di campionato. Dopo il pareggio ottenuto sabato all’Allianz Stadium contro la Juventus, la squadra di Pioli avrà due partite in casa. La ...