Il favoloso mondo di Amélie | che disturbi ha la protagonista?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024) Spesso ci si è chiesti se Amelie Poulain, lade Ildiinterpretata da Audrey Tautou nel 2001, soffra di qualche disturbo: ecco la risposta. Ildi, film di Jean-Pierre Jeunet, ha incantato il pubblico di tutto ilal suo arrivo nelle sale nel 2001. Non a caso quello in cui la, interpretata da Audrey Tautou, vive è un universo intimo e incantevole, costellato di piccoli piaceri ricorrenti e di piccole storie personali letti attraverso l'estrema sensibilità diPoulain. Ma è, appunto, un" e in quanto tale poco aderente al reale (che fa irruzione nella sua vita con le sembianze di un amore e di ...