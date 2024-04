Buon compleanno Giovanni Galli

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tanti auguri aIl 29 aprile del 1958 nasce. Cresce nelle giovanili della Fiorentina con cui debuttò in Serie A e con cui rimase per 9 stagioni. Dai viola va al Milan con cui è artefice dei grandi successi dell'era Sacchi. Uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa Europea ed una Coppa Intercontinentale. Dopo la parentesi coi rossoneri va al Napoli con cui rimane tre anni e con cui vince un'altra Supercoppa Italiana. Dai partenopei, al Torino per poi andare al Parma con cui vince una Coppa Uefa. Chiude la carriera alla Lucchese. Tanti auguri all'estremo difensore che ha difeso i pali di tutte queste squadre.