Autonomia | Silvestri - ' maggioranza non in aul - già in ponte'

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "In Aula si discute diDifferenziata, di un provvedimento che metterà i cittadini gli uni contro gli altri e impoverirà il Paese. E la? Perché non stava in Aula nemmeno per sentire il suo Ministro Calderoli? Dalsullo Stretto aldel primo maggio è un attimo". Così il capogruppo M5S alla Camera, Francesco, su twitter.

Nell' Aula della Camera dei Deputati ha preso il via la discussione generale riguardante il disegno di legge sull' Autonomia differenziata . L'articolo Autonomia differenziata , al via in Aula alla Camera la discussione del ddl Calderoli sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Continua a leggere>>

AGI - Nell'Aula della Camera è iniziata la discussione generale sul ddl per l'attuazione dell' Autonomia differenziata, già approvato dal Senato. Paolo Emilio Russo (FI), relatore per la maggioranza, nel suo intervento ha ricordato che il ddl si compone in 11 articoli e che nel testo vengono ... Continua a leggere>>

I deputati del Pd hanno s vento lato una bandiera Tricolore sugli scranni della Camera nel corso dell’esame del Ddl Autonomia . “L’unico simbolo che ha diritto di essere presente qui è il Tricolore , non i simboli di chi vuole utilizzare questo posto per vendere agli italiani una riforma pericolosa e ... Continua a leggere>>

autonomia: Silvestri, 'maggioranza non in aula, già in ponte' - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "In aula si discute di autonomia Differenziata, di un provvedimento che metterà i cittadini gli uni contro gli altri e impoverirà il Paese. E la maggioranza Perché non sta ...

Continua a leggere>>

autonomia, scontro alla Camera: l’opposizione sventola il Tricolore e denuncia irregolarità. Fontana: “Si va avanti” - Iniziata la discussione generale del ddl Calderoli che approda in aula dopo il pasticcio in commissione Affari costituzionali con la doppia votazione per ...

Continua a leggere>>

autonomia:Calderoli,non è vero che aumenteranno le sperequazioni - "Qualcuno dice che l'autonomia differenziata aumenterà le sperequazioni", ma "per me è assolutamente il contrario. Perchè altrimenti il futuro è nero e quelle sperequazioni rischiano di essere ulterio ...

Continua a leggere>>