Catania | il comunicato di Tacopina | “Ho appena formalizzato e inviato una nuova proposta per l’acquisizione del Calcio Catania”

Joe Tacopina ha diramato un comunicato ufficiale in merito all'acquisizione del Catania Calcio. Questo quanto si legge: "Ho letto con attenzione il comunicato diffuso da SIGI e mi preme anzitutto dare una notizia ai tifosi del Catania e ai giornalisti: ho appena formalizzato e inviato una nuova proposta per l'acquisizione del Calcio Catania. Avevo assicurato alla stessa SIGI fino a ieri, con un messaggio inviato al Presidente Ferraù, che avrei fatto pervenire in poche ore questa nuova proposta: mi piace mantenere la parola e rispettare ..."

