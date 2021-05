Maturità | costituzionalista Marini | ‘con cv studente c’è rischio effetti classisti’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Sono convinto che l’introduzione del cv consenta una valutazione più ampia dei candidati ed agevoli il successivo collocamento nel mondo del lavoro – osserva il professore di Tor Vergata – Ma il tema vero è uno: la valorizzazione delle attività extracurriculari non deve rafforzare le barriere sociali che già esistono. Lo Stato deve operare anzi in senso opposto per dare piena attuazione alla previsione costituzionale per la quale: ‘La scuola è aperta a tutti” e ‘I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi…'”.Per concludere? “Lo Stato deve da adesso in poi intervenire, in adempimento di un preciso dovere costituzionale, in modo da garantire il rafforzamento dei cv degli studenti più meritevoli, ma privi delle risorse finanziarie necessarie per corsi e diplomi extrascolastici”.(di Roberta Lanzara) L'articolo ...