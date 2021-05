Coppa Italia | Ghirelli | ' Stessa logica Superlega | legali studieranno materia'

Advertising

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - Lorenzino1899 : L’arbitro Valeri dirigerà Juve - Milan domenica. Quello di calabria in Coppa Italia al 92º “Su 33 precedenti con i… - Francescouc73 : RT @maiunagraziella: Contro la nuova Coppa Italia, non vedo grandi differenze rispetto alla Superlega. #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

"La nuova formula della? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto 'parliamone'. E poi l'ho letta ieri. Il calcio è in un periodo di riforme ..."La nuova formula della? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto parliamone, e poi l'ho letta ieri. Il calcio è in un periodo di riforme e ...Domenico Morfeo, ex fantasista tra le altre di Atalanta e Parma, è stato intervistato dai microfoni de l'Eco di Bergamo: "Il calcio di oggi non mi piace più. È troppo noioso e lineare, pieno di tattic ...Novità importante dal Consiglio di Lega di ieri pomeriggio. La Coppa Italia cambierà infatti la propria formula: non parteciperanno più club di Lega Pro e categorie inferiori, ma solo squadre di Serie ...