Pieraccioni ricorda Luana: “Questa cosa aggiunge ancora più dolore” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Leonardo Pieraccioni ha voluto lasciare un suo personale ricordo di Luana D’Orazio che aveva partecipato ad un suo film nel 2018. Leonardo Pieraccioni e Luana D’Orazio (Instagram)Non si placa il dolore per la morte di Luana D’Orazio, la ragazza deceduta a soli 22 anni mentre stava lavorando in un’azienda tessile. Una scena terribile e inspiegabile. La giovane infatti si è impigliata in uno dei macchinari che l’ha trascinata schiacciandola. A rendere il tutto strano però è stata la totale assenza di urla d’aiuto. I colleghi sul posto infatti hanno raccontato di non aver sentito nulla e di aver visto direttamente la terribile scena finale. Proprio per questo gli inquirenti in queste ore stanno indagando per capire se Luana ha avuto un mancamento fatale ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Leonardoha voluto lasciare un suo personale ricordo diD’Orazio che aveva partecipato ad un suo film nel 2018. LeonardoD’Orazio (Instagram)Non si placa ilper la morte diD’Orazio, la ragazza deceduta a soli 22 anni mentre stava lavorando in un’azienda tessile. Una scena terribile e inspiegabile. La giovane infatti si è impigliata in uno dei macchinari che l’ha trascinata schiacciandola. A rendere il tutto strano però è stata la totale assenza di urla d’aiuto. I colleghi sul posto infatti hanno raccontato di non aver sentito nulla e di aver visto direttamente la terribile scena finale. Proprio per questo gli inquirenti in queste ore stanno indagando per capire seha avuto un mancamento fatale ...

romi_andrio : RT @_DAGOSPIA_: PIERACCIONI RICORDA LUANA, LA 22ENNE MORTA IN UN INCIDENTE SUL LAVORO IN UNA FABBRICA DI MONTEMURLO - Vivodisogniebas : Pieraccioni ricorda: 'Luana aveva fatto la comparsa in un mio film' - cesarebrogi1 : Pieraccioni ricorda Luana: 'Aveva fatto la comparsa in un mio film. Notizia terribile' - infoitcultura : Pieraccioni ricorda Luana D'Orazio, la giovane morta sul posto di lavoro: 'Lavorò in un mio film, abbraccio la fami… - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni ricorda Luana, uccisa un macchinario in fabbrica: le parole dell’attore -