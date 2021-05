Nuovo fondo perduto Partite Iva | cambia il periodo di calo di fatturato | le novità

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Da un contributo aad un altro, questo ciò che devono aspettarsi leIva, i lavoratori autonomi e le imprese che vessate dalla crisi economica e dai provvedimenti di chiusura a seguito dell'emergenza Covid, sono ristorate dal governo. Con il decreto Sostegno è stato introdotto un contributo ache i soggetti interessati hanno richiesto e che in questi giorni sta arrivando ai beneficiari. Ma siamo già passati oltre, perché il governo sta per varare il decreto Sostegni bis, o meglio il decreto Imprese, come qualcuno vorrebbe ribattezzarlo. Unnome che la dice lunga su cosa ci sarà neldecreto, di cui è già fuoriuscita una prima bozza. E tra le righe del testo ecco che appare un altro contributo a...