(Di lunedì 6 maggio 2024) Verghereto (Forlì-Cesena), 6 maggio 2024 - Grande paura ieri mattina alle 8.30E45 fra i comuni di Verghereto e Bagno di Romagna. Un gruppo di 8 persone in sella ai lorori stava percorrendo la superstrada in direzione di Cesena. Ad un certo punto una, con in sella babbo e(di 48 e 15 anni) residenti nella zona di Città di Castello in provincia di Perugia, è scivolata finendo rovinosamente a terra. Ilha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento e cadendo ha colpito un’altra, che è finita a terra, ma il conducente ha riportato solo leggere lesioni e non ha avuto bisogno delle cure mediche. Babbo einvece sono rimasti, e hanno riportato lesioni di media gravità, ma sono sempre stati ...

Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un grave Incidente in moto nei pressi di Aosta . L'altro ragazzo, che era alla guida del veicolo, è stato invece portato in ospedale in gravi condizioni.

Bologna, 5 maggio 2024 - grave Incidente questo pomeriggio sulla Futa , all'altezza di Loiano, in località Barbarolo. Un uomo di 51 anni ha perso il controllo della propria moto finendo per sbandare e uscendo di strada . Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'episodio, ma non risulterebbero altri

incidente tra moto sulla E45, feriti padre e figlio - Grande paura per uno schianto avvenuto fra i comuni di Verghereto e Bagno di Romagna. Sul posto 118, Polizia Stradale e personale dell'Anas

