Regolamento primo turno playoff Serie C 2024 | ecco come funzionano e chi gioca in casa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) IldeldeidiC 2023/, vale a dire la fase interna ai gironi della post season che vale un posto inB:e chiin, oltre ai vantaggi per le teste didi questa sfida secca a eliminazione diretta. In campo, per ciascuno dei tre gironi A, B e C, le squadre che si sono piazzate tra la quinta e la decima posizione. La quinta di ciascun gruppo sfida la decima dello stesso raggruppamento, la sesta affronta la nona, la settimacontro l’ottava. Le tre squadre meglio piazzate al termine della regular season hanno il vantaggio dire in ...