Udinese-Napoli | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentacinquesima giornata di. Da una parte i friulani alla disperata ricerca di punti salvezza, dall’altra i campani che vogliono chiudere nel migliore dei modi una stagione travagliata, provando a cogliere un piazzamento europeo. Chi la spunterà al Bluenergy Stadium? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 6 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel. SportFace.

Serie A, gol e highlights della 35^ giornata - Dal gol di Laurienté che ha dato la vittoria al Sassuolo sull'Inter alle sei rete segnate a San Siro nel 3-3 tra Milan e Genoa, dal pari firmato Mina e Krstovic in Cagliari-Lecce alla vittoria del Ver ... Continua a leggere>>

udinese-napoli, il match sarà interrotto intorno al 15esimo minuto: l'annuncio - In occasione dell'incontro tra bianconeri e azzurri, saranno commemorate le 965 vittime del tragico terremoto del Friuli nel giorno del 48esimo anniversario ... Continua a leggere>>

udinese-napoli, i convocati: Calzona perde Kvara e Raspadori, si ferma anche Dendoncker - Sono numerose le assenze in casa Napoli per la trasferta di Udine. Per il match contro i bianconeri di Cannavaro, infatti, Calzona dovrà rinunciare a ben 5 calciatori, fuori dall'elenco dei convocati. Continua a leggere>>