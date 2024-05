Come sapere quando un buon cane è diventato cattivo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 6 maggio 2024)undiventa “”: i casi di Cricket e Commander Dalla fine del mese scorso, la governatrice Kristi Noem del South Dakota è stata oggetto di critiche bipartisan per aver sparato e ucciso il suodi famiglia, Cricket, un pointer tedesco di 14 mesi. Noem ha difeso le sue azioni, sostenendo che ilera “aggressivo” e “pericoloso”. Noem ha suggerito che anche il presidente Biden avrebbe dovuto considerare la stessa decisione per il suoCommander, un pastore tedesco bandito dalla Casa Bianca per aver morso agenti dei servizi segreti.l’eutanasia è giustificata Gli esperti sottolineano L'articolo proviene da News Nosh.