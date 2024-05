L' orso bruno marsicano rischia l' estinzione - parte la campagna Wwf

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - Nel cuore dell'Appennino centrale c'è una specie straordinaria chedi scomparire per sempre. È l', sottospecie unica al mondo e presente con una popolazione di soli 50-60 individui, minacciati da bracconaggio, avvelenamenti, investimenti stradali e frammentazione dell'habitat. In media ogni anno muoiono due orsi in Appennino: un numero elevatissimo per una popolazione così piccola, endemica di un territorio che potenzialmente potrebbe ospitarne più di 200.così ladi sensibilizzazione e raccolta fondi del Wwf "2x50". Il progetto si pone l'ambizioso obiettivo di raggiungere il numero minimo vitale di 100 orsi marsicani entro il 2050, intervenendo sulle principali minacce. Una missione 'possibile', viene definita, ...

