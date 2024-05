Sondaggi Isola dei Famosi - chi esce tra Artu - Kha -y, Marina e Rosanna

all’Isola dei Famosi è tempo di confronti e di scontri. I concorrenti, si sono recentemente cimentati in una nuova prova che, una volta superata, gli ha permesso di poter con Suma re un pasto decente. Ad ogni modo, avere la pancia piena è servita a placare gli animi solo per un breve periodo di ... Continua a leggere>>

Isola dei Famosi 2024 (US Mediaset) Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della quinta puntata. La ... Continua a leggere>>