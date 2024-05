F1 - Frederic Vasseur | Sfortunati con la Safety Car ma il passo c’era Ora testa a Imola per provare a vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024)sorride al termine del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida il team Ferrari ha conquistato un altro podio con Charles Leclerc ma, soprattutto, ha messo in mostra una buona prestazione nonostante sia l’unica squadra che non ha ancora portato novità in questa annata. Il successo è andato a Lando Norris (il primo della carriera) con un margine di 7.6 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Charles Leclerc a 9.9. Quarto Carlos Sainz a 11.4, quinto Sergio Perez a 14.6, sesto Lewis Hamilton a 16.5. Completano la top10 Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Esteban Ocon. Al termine della gara sul tracciato che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium il team principal della Ferrari ha analizzato quanto avvenuto: “Sorpresi dalla McLaren? No, siamo in lotta con loro sin ...